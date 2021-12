Z certyfikatem szczepień do restauracji? Czy właściciel może go wymagać?

Weszły w życie nowe obostrzenia sanitarne. Mniej osób może przebywać w lokalach, instytucjach kultury i kościołach, ale przede wszystkim pojawiło się rozporządzenie, według którego właściciel restauracji lub hotelu może poprosić gościa o okazanie certyfikatu covidowego.

Link do stron rządowych

Do limitów nie wlicza się bowiem osób zaszczepionych. O nowym rozporządzeniu poinformował Wojciech Andrusiewicz, rzecznik ministerstwa zdrowia:– Jeżeli klient chce skorzystać z danego punktu gastronomicznego, noclegowego to na kliencie ciąży obowiązek przedstawienia certyfikatu covidowego. Jeżeli go nie przedstawi, przedsiębiorca nie powinien takiej osoby wpuszczać. Jeżeli w Polsce właściciele klubów, dyskotek, nie mają problemu z selekcjonowaniem swoich klientów pod kątem ubioru, to nie widzę problemu by mogli wymagać certyfikatu covidowego – powiedział Wojciech Andrusiewicz.O opinię w tej sprawie zapytaliśmy właścicieli bydgoskich lokali gastronomicznych i samych mieszkańców.– Każdy ma prawo do swojej decyzji i sprawdzanie certyfikatów jest nie na miejscu. Jest kategoryzacja i nie jest to dobre – powiedziała spotkana osoba.– Minister nakazał, ale wg prawa nie mamy prawa wypytywać, więc nie możemy. Informacja na drzwiach wisi, że ta część lokalu jest udostępniona dla osób zaszczepionych, ale pytać nie będziemy – powiedział pracownik lokalu gastronomicznego.– Jest to jeden ze sposobu zapobiegania pandemii i powinno być tak od początku – mówił jeden z przechodniów.Limitów nie zwiększono w środkach transportu publicznego. Przeciwko temu protestowali przewoźnicy. Pasażerowie powinni jednak liczyć się z częstszymi kontrolami zasłaniania ust i nosa.