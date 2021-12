Tony pyszności przed świętami. Otrzymają je potrzebujący

Kolejne paczki żywnościowe trafią do potrzebujących w naszym regionie, ale też do Caritas Diecezji Płockiej i pelplińskiej. Towar do Caritas w podtoruńskim Przysieku dostarczyła Krajowa Spółka Cukrowa.

– W naszym domu mieszka 70-cioro podopiecznych. Cieszymy się z wszystkiego co dostajemy. Zawsze jest to ulga dla naszego budżetu, a to zostanie wykorzystane przez naszą kuchnię najlepiej jak to jest możliwe – mówi siostra Joanna Majewska, dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży.– Bardzo dziękujemy za taką piękną współpracę. Te produkty trafią do osób potrzebujących, prowadzimy stołówką, a teraz właśnie robimy paczki świąteczne – mówi ks. Adam Przeradzki, zastępca Caritas Diecezji Płockiej.– To 70 palet różnych produktów. To są ketchupy, koncentraty, kasze, cukier. W czasie świąt jest wzmożona potrzeba na tego typu rzeczy – mówi Monika Murawska z Caritas Diecezji Toruńskiej.Toruńska Caritas wspiera 11 jednostek. To czwarty taki transport przekazany w czasie pandemii przez Krajową Spółkę Cukrową.