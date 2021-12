Bombki na choinkę, a nagrody dla dzieci. Spotkanie w Starostwie Powiatowym we Włocławku

Spotkanie w Starostwie Powiatowym we Włocławku. Fot. Agnieszka Marszał

Dzieci z rodzin zastępczych zrobiły bombki na choinkę, która stanęła w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego. Ozdoby powstały w ramach konkursu. We wtorek na uroczystym spotkaniu laureaci odebrali nagrody i dyplomy.

- Konkurs to sposób na promowanie rodzicielstwa zastępczego. Sytuacja pandemiczna spowodowała konieczność zmiany formuły promowania rodzicielstwa zastępczego - powiedziała Agnieszka Łoboda - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku.



- Szukamy innych form współpracy, także podziękowania rodzicom za to, co robią na co dzień. W tym roku konkurs bombkowy. Jestem przekonany, że choinka w naszym urzędzie nigdy nie była tak piękna - podsumował starosta włocławski Roman Gołębiewski.



W konkursie wzięło udział 30 dzieci. Wszystkie zostały nagrodzone.