Doktor Wanda Błeńska patronką nowego skrzydła Szpitala Miejskiego w Toruniu

Nowy budynek Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu działa od roku, ale z powodu pandemii dopiero teraz oficjalnie go otwarto. Nowe skrzydło lecznicy - oznaczone jako budynek „R" - otrzymało imię dr Wandy Błeńskiej - związanej z naszym regionem lekarki i społeczniczki, znanej jako „Matka Trędowatych".

- Chcemy, aby tym śladem widocznym na dziesięciolecia było to miejsce, a więc miejsce, w którym będzie odsłonięta tablica poświęcona patronce, pani doktor Wandzie Błeńskiej. Rok patronalny doktor Wandy Błeńskiej w województwie kujawsko-pomorskim dobiega końca. Niech jego zwieńczeniem będzie to, że budynek, przed którym stoimy nosi jej imię. Warto takie potwierdzenia naszej pamięci pozostawiać - mówił w czasie skromnej uroczystości Michał Zaleski, prezydent Torunia.- Budynek został oddany do użytku w zeszłym roku. Pandemia pokrzyżowała nam plany związane z jego otwarciem oficjalnym, więc możemy tylko w taki symboliczny, jak dzisiaj, sposób go otworzyć - mówi Justyna Wileńska, dyrektor Szpitala Miejskiego w Toruniu.- W budynku „R", na parterze znajduje się Oddział Neurologii i Leczenia Udarów. Ma 28 łóżka. Na pierwszym piętrze jest 6 - łóżkowy Oddział Intensywnej Terapii Medycznej oraz blok operacyjny. Na drugim piętrze znajduje się Zakład mikrobiologii z Oddziałem Przeszczepowym - dodaje dyrektor.Więcej w materiale Moniki Kaczyńskiej.