Uwaga na SMS-y dotyczące paczek i rzekomo nieudanych doręczeń! Nie klikać!

Przed świętami oszuści nasilili swoje ataki. Coraz więcej fałszywych wiadomości dociera do mieszkańców Kujaw i Pomorza. Policja apeluje, by nie klikać w podane w SMS-ie linki, bo grozi to utratą pieniędzy. Najlepiej ignorować i usuwać takie wiadomości.

„Nieudana próba doręczenia", „Wybierz opcję ponownej wysyłki", „Twoja paczka została wstrzymana z tytułu niedopłaty", „Prosimy uregulować należność" - mieszkańcy regionu w ostatnich dniach odbierają coraz więcej SMS-ów między innymi o takiej treści:- No niestety, często się spotykamy z takimi SMS-ami typu: proszę kliknąć, przesłać coś. Dostaje takie wiadomości co chwilę chwilę przed świętami. Zasypują...- Dostałam tylko raz takiego SMS - a i od razu go usunęłam... - mówią bydgoszczanie.I tak też radzi policja, bo SMS-y o paczkach i nieudanych dostawach to próba kradzieży naszych pieniędzy z konta bankowego - ostrzega Lidia Kowalska z Zespołu Prasowego kujawsko-pomorskich policjantów.- Ta metoda działania oszustów to tak zwany phishing. Oszuści nie wiedzą, do kogo wysyłają te wiadomości. Na tym właśnie polega phishing - na złowieniu kogoś i trafieniu w oczekiwaną usługę.Na końcu fałszywej wiadomości zazwyczaj jest link, który nakłania do instalacji złośliwej aplikacji. Klikając w niego przestępcy mogą przejąć dostęp do naszego telefonu.- Takie działanie kończy się zwykle utratą wszystkich pieniędzy zgromadzonych na rachunku bankowym Najlepiej zatem ignorować podejrzane SMS-y, od razu je usuwać i być czujnym, bo podobnej treści wiadomości mogą nadejść w każdej chwili - ostrzega policjantka.