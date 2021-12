Inwigilowani, więzieni, zabijani. Krzyże Wolności i Solidarności dla opozycjonistów

Dwaj pochodzący z naszego regionu działacze opozycji antykomunistycznej znalazło się w grupie 41 osób uhonorowanych Krzyżem Wolności i Solidarności. Odznaczenia nadał prezydent Andrzej Duda na wniosek prezesa Instytutu Pamięci Narodowej za działalności na rzecz odzyskania przez Polskę wolności i niepodległości.

Marek Mądrzejewski (ur. 07.12.1956 r. w Bydgoszczy);





W latach 1977-1979 był członkiem Studenckiego Komitetu Solidarności

na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie zajmował się m.in.

kolportażem wydawnictw bezdebitowych. Od 1980 r. do kwietnia 1981 r. był

etatowym pracownikiem MKZ NSZZ „Solidarność” w Bydgoszczy (nie będąc członkiem

Związku). W okresie od stycznia do kwietnia 1982 r. był założycielem i jedną z osób kierujących Ogólnopolskim Komitetem Oporu „Solidarność” Regionu bygdoskiego, którego celem była kontynuacja działalności Związku, zakładanie nielegalnych struktur w zakładach pracy oraz kolportaż ulotek. Z powodu tej działalności został zatrzymany 22 kwietnia 1982 r., a następnie tymczasowo aresztowany. Do 11 listopada 1982 r. był więziony w Zakładzie Karnym w Inowrocławiu oraz w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy. 25 maja 1983 r. Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy uznał Marka Mądrzejewskiego winnym zarzucanych mu czynów i skazał go na karę 2 lat pozbawienia wolności, w zawieszeniu na 3 lata, grzywnę w wysokości 50 tys. zł oraz poniesienie kosztów sądowych (na poczet grzywny Sąd zaliczył okres tymczasowego aresztowania). Rewizji wniesionej przez obrońcę oskarżonego Sąd Najwyższy w Izbie Wojskowej 9 sierpnia 1983 r. nie uwzględnił, jednocześnie na mocy amnestii uchylił zaskarżony wyrok i umorzył postępowanie karne. W 1984 r. Marek Mądrzejewski był współpracownikiem działu fonograficznego podziemnego wydawnictwa NOW-a. Został zatrzymany 3 lipca 1984 r. i oskarżony przez Prokuraturę Wojewódzką w Warszawie o działalność w nielegalnej organizacji. W wyniku przeszukania jego mieszkania odnaleziono liczne wydawnictwa nieposiadające debitu komunikacyjnego, w tym kasety audio z audycjami wydawnictwa NOW-a. Został tymczasowo aresztowany 4 lipca 1984 r. Wolność odzyskał 3 sierpnia 1984 r., gdy Prokuratura Wojewódzka w Warszawie na mocy przepisów o amnestii, umorzyła prowadzone przeciwko niemu postępowanie





Andrzej Wieczorek (ur. 24.10.1948 r. w Toruniu)





Był członkiem Prezydium Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego

Związku Zawodowego „Solidarność” przy Warszawskich Zakładach

Telewizyjnych. 11 maja 1982 r. w miejscu pracy zorganizował grupę osób, która

pod jego przewodnictwem zwróciła się do komisarza wojskowego przy WZT z żądaniem

zwolnienia z internowania jednego z kolegów. W związku z podejrzeniem podejmowania

innych akcji protestacyjnych, w dniu 14 maja 1982 r. został internowany w Ośrodku

Odosobnienia w Warszawie Białołęce. Z internowania został zwolniony w dniu 12 lipca 1982 r. W związku z działalnością opozycyjną, pomiędzy 1983 a 1989 r. był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa.



Uroczystość odbyła się w Warszawie w 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Prezes IPN Karol Nawrocki dziękował im za ich trud w walce o odzyskanie niepodległości.- Inwigilowano was, wsadzono was do więzień, do ośrodków internowania, chciano się pozbyć z komunistycznej Polski, a waszych kolegów i koleżanki często mordowano. To spotkanie waszego pragnienia wolności z nienawiścią systemu komunistycznego przyniosło nam wolność, bo wygraliście. Dziękuję za ten długi maraton wolności, który przybyliście po to, abyśmy mogli żyć w wolnej, niepodległej i demokratycznej Rzeczypospolitej - mówił Karol Nawrocki, prezes IPN.Jednym z uhonorowanych jest pochodzący z Bydgoszczy dziennikarz Polskiego Radia Marek Mądrzejewski. Były opozycjonista podkreślał, że wszyscy odznaczeni zapłacili wysoką cenę za walkę o wolną Polskę.- Każdy z nas jest księgą zapisaną językiem oporu, cierpienia, bywało że zwątpienia, ale i nadziei, odwagi, często bohaterstwa. Niejednemu przyszło poznać smak więziennego chleba. Późno jednak nadszedł czas rozliczeń, stąd na naszych piersiach Krzyż Wolności i Solidarności. Wolności nigdy dość bezpiecznej, więc niech ten krzyż nie usypia naszej czujności, na ostatniej zmianie sztafety pokoleń, w którą wkraczamy - mówił Marek Mądrzejewski.Marek Mądrzejewski w 1982 roku był założycielem i jedną z osób kierujących Ogólnopolskim Komitetem Oporu „Solidarność” Regionu bydgoskiego, którego celem była kontynuacja działalności Związku, zakładanie nielegalnych struktur w zakładach pracy oraz kolportaż ulotek. Był więziony w Zakładzie Karnym w Inowrocławiu oraz w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy.Drugim z wyróżnionych opozycjonistów z naszego regionu jest pochodzący z Torunia Andrzej Wieczorek, który był członkiem Prezydium Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przy Warszawskich Zakładach Telewizyjnych.