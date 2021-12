Nie żyje Wojciech Nowacki, były wiceprezydent Bydgoszczy

Nie żyje Wojciech Nowacki, w latach 2002-2010 wiceprezydent Bydgoszczy. Był założycielem, wydawcą i redaktorem naczelnym portalu informacyjnego – bydgoszcz24.pl.

Wojciech Nowacki urodził się 14 lutego 1958 roku, skończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim (1978-1983). W lach 90. był związany z lokalnymi strukturami Porozumienia Centrum, a później Prawem i Sprawiedliwością.Został wybrany do Rady Miasta Bydgoszczy z ramienia PiS, a w 2002 roku powołano go na stanowisko wiceprezydenta Bydgoszczy. Funkcję tę sprawował do 2010 r. Rok wcześniej wstąpił do Klubu Konstantego Dombrowicza.Pod koniec 2008 roku Jarosław Kaczyński zawiesił Wojciecha Nowackiego i pięciu radnych tej partii za to, że poparli prywatyzację miejskiej spółki KPEC.W 2011 r. założył regionalny portal informacyjny – bydgoszcz24.pl. Ekipę redakcyjną stworzył z lokalnych dziennikarzy, m.in.: Krzysztofa Derdowskiego, Pawła Skuteckiego i Ewy Starosty (...).W 2015 roku Nowacki został uhonorowany statuetką „Za twórczy wkład w kulturę chrześcijańską” – w kategorii „Organizator kultury” – wręczoną podczas obchodów XXXIV Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy.(źr. TVP Bydgoszcz)