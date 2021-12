Tramwaje z PESY w Toruniu. Skorzystasz z WIFI i naładujesz komórkę! [zdjęcia]

Pięć nowoczesnych tramwajów bydgoskiej PESY wyjedzie wkrótce na ulice Torunia. W poniedziałek odebrano pierwszy, następne dotrą w styczniu i w lutym.

- Są przestronne i wygodne - podkreślał prezydent Michał Zaleski, który uczestniczył w prezentacji nowego Swinga w zajezdni MZK w Toruniu.– Te egzemplarze z nieco większą liczbą miejsc siedzących, niskopodłogowe, przystosowane dla osób niepełnosprawnych, z WIFI, możliwością ładowania komórek. Co najważniejsze jest to, że to bezemisyjny środek komunikacji publicznej – dodał.Koszt tramwajów to 43 mln zł. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi ponad 60%.