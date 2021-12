We Włocławku o bohaterze powstania styczniowego Stanislao Bechim

17 grudnia 2021 r., o godz. 17.00, w Muzeum Historii Włocławka przy ul. Szpichlernej 19 odbędzie się spotkanie poświęcone przypomnieniu postaci bohatera powstania styczniowego pułkownika Elbano Stanislao de Bechiego (1828–1863), rozstrzelanego we Włocławku 17 grudnia 1863 r. Fot. Nadesłana

17 grudnia 2021 r., o godz. 17.00, w Muzeum Historii Włocławka przy ul. Szpichlernej 19 odbędzie się spotkanie poświęcone przypomnieniu postaci bohatera powstania styczniowego pułkownika Elbano Stanislao de Bechiego (1828–1863), rozstrzelanego we Włocławku 17 grudnia 1863 r.

Prelekcji towarzyszyć będzie pokaz filmu autorstwa Andrzeja Siedleckiego pt. „Poeta i emigrant” poświęcony poecie, pisarzowi i rzeźbiarzowi Teofilowi Lenartowiczowi (1822–1893), pomysłodawcy i twórcy płaskorzeźby „Śmierć pułkownika Elbano Stanislao Bechiego”.



Uroczyste jej odsłonięcie i poświęcenie miało miejsce 18 lutego 1882 r. w krużgankach bazyliki Santa Croce, w rodzinnym mieście płk. E.S. de Bechiego we Florencji. We Włocławku znajduje się kopia płaskorzeźby podarowana przez władze Florencji i wmurowana w 1924 r. w pomnik odsłonięty w Parku im. H. Sienkiewicza, a obecnie znajdująca się nieopodal pl. Powstania Styczniowego przy al. Fryderyka Chopina, obok wejścia do Hali Widowiskowo-Sportowej OSiR.