Zmarł Stanisław Januszkiewicz, najstarszy opozycjonista w Bydgoszczy

10 grudnia 2021 roku zmarł najstarszy opozycjonista antykomunistyczny w Bydgoszczy Stanisław Januszkiewicz.

Urodził się 13 listopada 1935 roku w Wilejce (obecnie Białoruś), kilka lat mieszkał w Wilnie, a po ekspatriacji zamieszkał w Bydgoszczy, gdzie pracował w przemyśle jako technolog i planista.Przystąpił do założonego 25 marca 1979 roku Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO). W swoim mieszkaniu zorganizował Punkt Konsultacyjny dla osób poszkodowanych przez represyjne działania władz. Adres podał do publicznej wiadomości; cytowała go Rozgłośnia Wolna Europa. W ramach szykan został zwolniony z Zakładów Radiowych „Eltra”, gdzie pracował jako planista. Takie jawne opowiedzenie się po stronie opozycji antykomunistycznej było w tamtym czasie niebagatelnym aktem odwagi.Uczestniczył w pracach NSZZ „Solidarność”, wspierał represjonowanych w latach osiemdziesiątych XX wieku. Po 1989 roku włączył się w tworzenie struktur samorządowych w Bydgoszczy, zakładając Radę Osiedla Flisy, której został pierwszym przewodniczącym. Do ostatnich dni życia podejmował interwencje wspierające osoby poszkodowane i bezradne. Zdecydowanie krytykował wszelkie nieprawidłowości w życiu publicznym.Pogrzeb S. Januszkiewicza odbędzie się 14 grudnia 2021 roku (wtorek) o godz. 13.00 na cmentarzu komunalnym przy ul. Lotników.