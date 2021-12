Pługosolarki wyjechały na drogi regionu po nocnych i porannych opadach śniegu

Na trasach w regionie pracuje obecnie około 75 pługosolarek - wszystkie, które posiada Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad. Drogowcy apelują o ostrożność.

- W niektórych rejonach sprzęt ruszył na drogi jeszcze wczoraj wieczorem. Opady śniegu zaczęły się bowiem w czwartek. Teraz śnieg znów pada, więc lokalnie można się spodziewać białych dróg - mówi dyżurny z bydgoskiego oddziału GDDKiA Władysław Kończak. - Na drogach pracuje obecnie ok. 75 urządzeń do odśnieżania i posypywania dróg środkiem do rozpuszczania śniegu. Wszystko, co mamy jeździ po drogach - dodaje.Na trasie S5 biały jest lewy pas. - Po prostu po posypaniu jezdni konieczne jest, aby auta rozjeździły pokrywę śnieżną. Większość kierowców wybiera prawy pas, więc tam jezdnia jest już czarna, a lewy pas nadal fragmentami pozostaje biały - wyjaśnia dyżurny z GDDKiA.Z kolei na ulicach Bydgoszczy w nocy pracowało 18 pługosolarek. Obecnie główne ulice są czarne i mokre, gorzej jest na uliczkach osiedlowych, gdzie leży śnieg i błoto pośniegowe. - Solarki nadal jeżdżą po mieście. Ponad 100 pracowników z małym sprzętem do odśnieżania posypuje piaskiem przystanki, chodniki i schody w mieście - informuje Zarząd Dróg Miejskich. Na toruńskie ulice w nocy z czwartku na piątek wyjechało 14 jednostek - siedem ciągników i tyle samo pługopiaskarek. Obecnie po toruńskich drogach jeździ pięć pługopiaskarek i sześć ciągników. - Około południa zostanie wznowiona akcja odśnieżania chodników i ścieżek rowerowych, która została przerwana z uwagi na intensywne opady śniegu - informuje Miejski Zarząd Dróg.