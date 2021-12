Stan pacjentów czwartej fali poważniejszy niż przy poprzednich. Będzie więcej miejsc w szpitalach

1530 nowych zakażeń koronawirusem odnotowano minionej doby w naszym regionie. – Mamy szczyt czwartej fali pandemii - stwierdził wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz.

Wojewoda dodał, że w związku z rosnącą liczbą osób, które wymagają hospitalizacji trzeba będzie podjąć nowe decyzje, nowe strategie, by zwiększyć liczbę łóżek covidowych.– Ubolewam nad tym, że takie decyzje będą musiały być wydane. Prowadzimy rozmowy ze szpitalem miejskim w Toruniu, w Bydgoszczy, Brodnicy, Chełmnie. Decyzje będą wydane w przyszłym tygodniu. Dodatkowe 100 - 150 łóżek to jest absolutne minimum, abyśmy mogli utrzymać przyjmowanie pacjentów covidowych. Stan pacjentów jest zazwyczaj poważniejszy niż podczas trzeciej fali. W Ciechocinku mamy już prawie 100% obłożenie – powiedział Mikołaj Bogdanowicz.Dodatkowe łóżka covidowe potrzebne są również w Grudziądzu. W szpitalu jest 85 miejsc covidowych, a konieczne ich zwiększenie o 20-30. Grudziądzki szpital w czasie drugiej i trzeciej fali, gdy był szpitalem jednoimiennym, miał 500 miejsc covidowych.Wojciech Koper, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy poinformował, że w regionie mamy obecnie 290 ognisk zachorowań na COVID-19, z czego 165 w szkołach i 34 w zakładach pracy.Jego zdaniem nauka zdalna we wszystkich szkołach, która rozpocznie się 20 grudnia wpłynie na zmniejszenie liczby zakażeń.Wojewoda i Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy apelowali o przyjęcie trzeciej dawki szczepionki przeciw koronawirusowi.