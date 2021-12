Szkolne ławki zamienili na salę sesyjną. W bydgoskim ratuszu odbyła się inauguracyjna sesja nowej kadencji Młodzieżowej Rady Miasta.

– Jest to coś w co warto się zaangażować, jeśli chce się działać na rzecz Bydgoszczy, młodzieży i lokalnej społeczności. Bardzo interesuję się polityką i dzięki udziałowi w tej radzie mogę zyskać potrzebne do tego doświadczenie, a ponadto, każdy może narzekać, a tym razem możemy faktycznie coś zrobić – mówili młodzi radni.Młodzi radni reprezentować będą interesy swoich rówieśników. Chcą, by ich głos w mieście był słyszalny. Za nimi też pierwsze poważne decyzje, m.in. wybór przewodniczącego. Mikołaja Gabineckiego zastąpił na tym stanowisku Kacper Słowik.