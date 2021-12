Obywatel Rwandy zatrzymany w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy

Funkcjonariusze Straży Granicznej w Bydgoszczy zatrzymali w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim obywatela Rwandy, który ubiegając się o zezwolenie na pobyt czasowy, posłużył się sfałszowanym dokumentem - poinformowała w czwartek rzeczniczka Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej por. SG Dagmara Bielec-Janas. Fot. Archiwum

Funkcjonariusze Straży Granicznej w Bydgoszczy zatrzymali w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim obywatela Rwandy, który ubiegając się o zezwolenie na pobyt czasowy, posłużył się sfałszowanym dokumentem - poinformowała w czwartek rzeczniczka Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej por. SG Dagmara Bielec-Janas.

Do zdarzenia doszło w środę. Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy działający przy Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy prowadzili kontrolę legalności pobytu wobec jednego z cudzoziemców ubiegającego się o zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Polski - przekazała por. Dagmara Bielec-Janas.



– Jak wynika z ustaleń funkcjonariuszy, 30-letni obywatel Rwandy przebywał w naszym kraju nielegalnie, nie posiadając żadnego dokumentu pobytowego, poza przeterminowaną francuską wizą. Ponadto, na terytorium Francji mężczyzna starał się o ochronę międzynarodową – co zostało potwierdzone przez stronę francuską - zaznaczyła.



Z ustaleń funkcjonariuszy SG wynika, że w międzyczasie cudzoziemiec postanowił przyjechać do Polski, aby w jednym z urzędów wojewódzkich, na podstawie sfałszowanego „Zezwolenia na pracę typu A” ubiegać się o pobyt czasowy. – Taki zabieg miał mu rzekomo pomóc w ułatwieniu pobytu na terenie jednego z państw obszaru Schengen, aby nie wracać do kraju pochodzenia - przekazała.



– Niestety, działając w ten sposób mężczyzna złamał trzy przepisy karne: przekroczył granicę Rzeczypospolitej Polskiej nielegalnie we współdziałaniu z innymi osobami oraz użył jako autentycznego sfałszowanego zezwolenia na pracę, wyłudzając tym samym poświadczenie nieprawdy przed urzędnikiem państwowym w trakcie procedury pozwalającej na uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy – wyliczyła.



30-letni mężczyzna został zatrzymany i wszczęto wobec niego postępowanie przygotowawcze.



– Ponadto, jeszcze w czwartek zostanie skierowany wniosek do sądu o umieszczenie Rwandczyka w jednym ze strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców do czasu przekazania go w ramach procedury Dublin stronie francuskiej - dodała rzeczniczka NwOSG.