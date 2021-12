Arriva jednak na regionalnych torach. Zwiększy się liczba połączeń

W środę wieczorem zakończyły się negocjacje między Urzędem Marszałkowskim a przewoźnikami kolejowymi. Zostały doprecyzowane szczegóły zapisów umów z Arrivą i Polregio, w czwartek umowy zostaną podpisane.

– 12 grudnia na tory ma wyjechać więcej pociągów - mówią marszałek województwa Piotr Całbecki i członek zarządu województwa Aneta Jędrzejewska.– Kwotę zwiększyliśmy o ok 40 proc. w stosunku do tego co mieliśmy w budżecie. Będziemy mieli 1 mln 300 tys pociągokilometrów więcej niż dziś, czyli to będzie 5 mln 300 tys. pociągokilometrów, a obecnie mamy 4 mln. Rozkład jest już przygotowany i skonsultowany z samorządowcami. Na pewno nie jest idealny, ale będzie to lepszy rozkład, bo będzie 30% więcej pociągów – dodali.W rozkładzie jazdy, który obowiązywać będzie od 12 grudnia 2021 powróci połączenieToruń - Sierpc.- Więcej pociągów pojawi się na linii Bydgoszcz-Toruń. Z 16 obecnie ich liczba wzrośnie do 24 par pociągów. Połączenie Toruń - Inowrocław zamiast 5, obsługiwać będą 24 pary pociągów, trasa Toruń - Włocławek zamiast 8, pojawi się 14 par pociągów. Jeśli chodzi o linie spalinowe między Bydgoszczą przez Wierzchucin do Chojnic zamiast 10, będzie 14 par pociągów, z Torunia przez Jabłonowo do Brodnicy zamiast 7 par, kursować będzie 12 par - wymieniała Aneta Jędrzejewska, członek zarządu województwa.Z kolei marszałek województwa zapowiedział od przyszłego roku uruchomienie linii między Oleśnicą a Nakłem.- Obserwujemy w tej chwili bardzo dobre możliwości, aby uruchomić to połączenie i wydłużając je do Poznania. Na razie myślimy o połączeniu do Pakości i wydłużeniu właściwie połączenia z Jabłonowa przez Brodnicę do Rypina. Spotykając się ze związkami zawodowymi rozmawialiśmy też o połączeniu między Wierzchucinem a Lipową Tucholską. Nie ma tam dużych potoków pasażerów, ale mieszka tam bardzo wielu kolejarzy i nie mają możliwości dostania się do pracy. Będziemy rozmawiać, aby - być może - przywrócić kiedyś to połączenie - powiedział Piotr Całbecki.Marszałek województwa zapowiedział też zintegrowanie transportu kolejowego z autobusowym i stworzenia wspólnego systemu zakupu biletów.