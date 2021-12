Podpisano umowę! Sępólno Krajeńskie będzie miało małą obwodnicę [zdjęcia]

Będzie miała 1,5 km długości, ma wyprowadzić ruch z Sępólna Krajeńskiego. Mowa o tzw. małej obwodnicy miasta.

Trójstronne porozumienie zawarte w środę (8 grudnia) w Urzędzie Marszałkowskim pomiędzy samorządami województwa kujawsko-pomorskiego, powiatu sępoleńskiego oraz miasta i gminy Sępólno Krajeńskie pozwoli zbudować nowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 241. Trasa połączy się z planowaną obwodnicą w ciągu drogi krajowej nr 25, co umożliwi całkowite wyprowadzenie tranzytu z centrum miasta i poprawę bezpieczeństwa.- Wykorzystamy szansę jaką daje budowa obwodnicy w ciągu drogi krajowej i dostosujemy do niej również układ dróg wojewódzkich. Nowa trasa nie tylko rozwiąże problem uciążliwego tranzytu. Poprawi również bezpieczeństwo mieszkańców i lepiej skomunikuje tereny inwestycyjne – mówi marszałek Piotr Całbecki.- Do budowy kujawsko-pomorskich obwodnic planujemy wykorzystać środki unijne na lata 2021-27. Warto jednocześnie podkreślić, że w oparciu o środki województwa w tym roku rozpoczęliśmy remonty innych odcinków tej trasy w powiecie sępoleńskim. Kierowcy korzystają już ze zmodernizowanych odcinków drogi wojewódzkiej nr 241 Więcbork-Zboże oraz Trzciany-Sikorz. Wzmocniliśmy jezdnię, odnowiliśmy oznakowanie i wykonaliśmy pobocza – dodaje wicemarszałek Zbigniew Sosnowski.Nowy odcinek drogi wojewódzkiej o długości ok. 1,5 km połączy miejscowość Grochowiec z planowanym rondem na drodze krajowej nr 25. Oprócz drogi krajowej i wojewódzkiej do skrzyżowania z ruchem okrężnym dochodzić będzie droga gminna na Jastrzębiec.Podpisy pod porozumieniem złożyli marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Zbigniew Sosnowski, starosta sępoleński Jarosław Tadych, wicestarosta Andrzej Marach i burmistrz Sępólna Krajeńskiego Waldemar Stupałkowski. W spotkaniu uczestniczył przewodniczący sejmikowej Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Tadeusz Pogoda.W pierwszej kolejności opracowane zostanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe dla przebiegu nowego fragmentu drogi wojewódzkiej. Na podstawie uzyskanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji będzie można zlecić dalsze prace projektowo-wykonawcze. W kosztach przygotowania dokumentacji (szacowane na kwotę 300 tys. zł) solidarnie będą partycypowały samorządy województwa kujawsko-pomorskiego, powiatu sępoleńskiego oraz miasta i gminy Sępólno Krajeńskie. Wszystkie strony będą wspólnie działały na rzecz pozyskania funduszy krajowych i zewnętrznych. Przygotowane dokumentacji zajmie około 2 lat.Liderem zadania jest samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. Podlegający mu Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ogłosi wkrótce przetarg na przygotowanie dokumentacji.