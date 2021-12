Klub radnych PiS wnioskuje o poszerzenie porządku najbliższej sesji rady miasta

Bydgoscy radni Prawa i Sprawiedliwości chcą wstrzymać przyszłoroczne podwyżki cen biletów komunikacji publicznej w mieście. Mają też propozycje inwestycji, które mogłyby być sfinansowane z przyszłorocznego budżetu Bydgoszczy. Klub radnych PiS złożył dwa wnioski o poszerzenie porządku najbliższej sesji.

- Zależy nam na pozostawieniu na dotychczasowym poziomie cen biletów sieciowych - mówi przewodniczący klubu Jarosław Wenderlich.- Na pewno stawki, które zaproponowano nie powinny się ostać. Widzieliśmy duże oburzenie mieszkańców, które było wyartykułowane między innymi w mediach społecznościowych, w telefonach, w rozmowach z radnymi. Jest tutaj pole do dyskusji - argumentuje.Radni PiS proponują, aby odbudować zachodnią pierzeję Starego Rynku z wykorzystaniem pieniędzy z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych. Chcieliby także budowy pomnika upamiętniającego powrót Bydgoszczy do Macierzy. Przypominają, że z taką inicjatywą wyszedł w 2020 roku prezydent Rafał Bruski. Kolejna propozycja, to budowa internatu dla młodych sportowców.Według przewodniczącego Wenderlicha, Bydgoszcz może liczyć na dodatkowe wpływy z ministerstwa finansów w wysokości około 40 mln zł.- W ustawie dotyczącej dochodów jednostek samorządu terytorialnego są przewidziane określone rozwiązania, między innymi w artykule 8. Jeżeli budżety jednostek samorządu terytorialnego odczują mniejsze wpływy, to będzie swego rodzaju mechanizm stabilizujący i te środki zostaną wyrównane - powiedział Jarosław Wenderlich.