We Włocławku spotkali się marszałkowie województw

To trzecie i ostatnie posiedzenie Konwentu Marszałków Województw w Kujawsko-Pomorskiem w półrocznej prezydencji naszego regionu. Teraz przewodnictwo w tym gremium przejmie województwo świętokrzyskie.

Głównymi tematami podczas włocławskiego spotkania były wspólna polityka rolna i rola samorządów wojewódzkich w kreowaniu polityk rozwoju na poziomie regionalnym.- We Włocławku krzyżuje się bardzo wiele problemów, które staramy się rozwiązać, które tak naprawdę dotyczą bardzo wielu podobnych miast w Polsce - powiedział Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.- Dla Włocławka to szczególny dzień, bo nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek konwent marszałków województw odbył się w naszym mieście. Tym bardziej jestem dumny - powiedział Marek Wojtkowski, prezydent miasta.- To spotkanie to przede wszystkim wymiana doświadczeń w tej skomplikowanej rzeczywistości. Mam tutaj na myśli też relacje między rządem a samorządem, które są delikatnie rzecz ujmując napięte. Marszałkowie, jak i przedstawiciele powiatów i gmin, po prostu nie zgadzamy się z zapędami centralizacyjnymi obecnej władzy - dodał prezydent Włocławka.W części nieoficjalnej spotkania delegacje regionalne zwiedzą Park Etnograficzny w Kłóbce. W programie także recital chopinowski.