Kolęda w diecezji bydgoskiej: Ksiądz wybierze się tylko tam, gdzie go zaproszą

W tym roku tradycyjna kolęda w diecezji bydgoskiej - tak , jak rok temu nie odbędzie się. - Nie wyklucza to możliwości pobłogosławienia domów i rodzin, które wyrażą takie życzenie – pisze biskup bydgoski Krzysztof Włodarczyk w oficjalnym komunikacie.

- Okres po świętach Bożego Narodzenia to tradycyjnie czas kolędy w parafiach. W związku z aktualną sytuacją pandemiczną, mając na uwadze bezpieczeństwo zarówno wiernych, jak i duszpasterzy, po konsultacji z kapłanami i lekarzami przekazuję, że w tym roku kolęda będzie organizowana tak, jak w ubiegłym roku – czytamy w komunikacie biskupa bydgoskiego. - Nie wyklucza to możliwości pobłogosławienia domów i rodzin, które wyrażą takie życzenie. Duszpasterzy zachęcam do modlitwy w intencji wiernych i ofiarnej służby w naszych wspólnotach parafialnych – szczególnie poprzez umożliwienie przystępowania do Sakramentu Pokuty w okresie przedświątecznym.Wiernych z kolei biskup zachęca do uczestnictwa w Eucharystiach, sprawowanych w intencji rodzin z danego regionu parafii, podczas których będzie udzielane błogosławieństwo związane tradycyjnie z kolędą. - Drodzy Bracia, niech spotkania z wiernymi, mimo ograniczeń i trudnej sytuacji będą okazją do rozmowy i podjęcia tematów ważnych dla naszych wspólnot parafialnych – pisze biskup Włodarczyk.Parafie diecezji bydgoskiej publikują już komunikat biskupa na swoich stronach i profilach w mediach społecznościowych.