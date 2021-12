Miała być rampa dla niepełnosprawnych, a zbudowali schody. I teraz je rozbiorą

Nieporozumienie, błąd a może fuszerka - tak można w skrócie opisać budowę schodów prowadzących do powstającego w Grudziądzu Muzeum Handlu Wiślanego. Wybudowano je niezgodnie z zaleceniami konserwatora i teraz trzeba rozebrać.

Budowa schodów do nowego muzeum kosztowała około 30 tys. zł. Jak się okazało, wydano te pieniądze zupełnie niepotrzebnie. - Prezydent Grudziądza spotkał się w tej sprawie z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Ustalono, że zostanie dokonana korekta schodów – mówi Karol Piernicki, rzecznik prezydenta Grudziądza. - One są rozbieralne. Jeżeli nie będą wykorzystane tutaj, to być może w jakimś innym miejscu – dodaje.- To, co tam wybudowano to kompletne nieporozumienie – komentuje wojewódzki konserwator zabytków Sambor Gawiński. - W tym miejscu miała powstać rampa dla niepełnosprawnych, a zamiast niej zbudowano schody. Są w tym miejscu kompletnie niepotrzebnie, więc to wszystko zostanie usunięte – dodaje.