Dwie ciężarówki zderzyły się w Gościeradzu. Nie żyje jeden z kierowców

Jedna osoba zginęła w wypadku na drodze nr 25 w Gościeradzu, na trasie Bydgoszcz - Koronowo.

W Gościeradzu (powiat bydgoski) zderzyły się dwa samochody ciężarowe. - Kilka minut przed godziną czwartą, na 134 km drogi doszło do czołowego zderzenia samochodu dostawczego z samochodem ciężarowym. Wstępne informacje mówiły o tym, że jeden z kierowców został zakleszczony w pojeździe. Niestety informacja ta została potwierdzona przez strażaków z Gościeradza. Samochód dostawczy był tak mocno zgnieciony, że w pierwszej chwili nie można było określić ilości osób, które nim podróżowały - relacjonują strażacy.Przy użyciu zestawu narzędzi hydraulicznych wykonano dostęp do poszkodowanego. W ciągu kilku minut mężczyzna został wyciągnięty z wraku. Niestety obecny na miejscu Zespół Ratownictwa Medycznego stwierdził zgon poszkodowanego. - Po dokładnym sprawdzeniu stwierdzono, że w samochodzie dostawczym podróżował sam. Drugi z kierowców został przebadany przez ratowników, lecz nie odniósł on poważniejszych obrażeń - informują strażacy.Policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą oględziny miejsca wypadku. W chwili obecnej przyczyny zdarzenia nie zostały ustalone.