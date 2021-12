Onko-Mikołaje na Was na rynku czekają i z całego serca pomagają!

Moc atrakcji czeka na odwiedzających bydgoski jarmark bożonarodzeniowy. Wszystko za sprawą Onko-Mikołajów, którzy otworzyli swoje stoisko naprzeciwko sceny.

Chodzi o zebranie funduszy na remont świetlicy dla dzieci z oddziału onkologicznego szpitala im. A.Jurasza.- Jest ciepły popcorn, malowanie buzi, odwiedzi nas żużlowiec, Wiktor Przyjemski - zapowiada Aurelia Ratajczak ze Stowarzyszenia Uśmiech Dzieciom, które organizuje akcję.Onko-Mikołajów będzie można spotkać do godziny 21.00. Zbiórka na remont świetlicy potrwa natomiast do końca grudnia. Wcześniej, wolontariusze przekażą małym pacjentom ich wymarzone prezenty, o które poprosili w listach do Świętego Mikołaja.