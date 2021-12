Rok tramwajów na Kujawskiej. Statystyki są krzepiące! Jest bezpieczniej!

Rozbudowa ul. Kujawskiej rozwiązała szereg problemów. Rok temu uruchomione zostało nowe torowisko. Od tego momentu na rondzie Kujawskim i Bernardyńskim liczba wypadków spadła do zera. Czas przejazdu tramwajów i autobusów również znacznie się skrócił. Zyskali piesi i rowerzyści.

Przed rozbudową ul. Kujawskiej na samym rondzie Kujawskim dochodziło każdego roku prawie do 50 zdarzeń drogowych. Policyjne raporty odnotowywały średnio 42 kolizje i 4 wypadki. Rondo Kujawskie przed budową sygnalizacji świetlnej uznawane było też przez ekspertów z ówczesnego UTP za najniebezpieczniejsze bydgoskie skrzyżowanie dla rowerzystów. W tym roku na rondzie Kujawskim nie doszło do żadnego wypadku i tylko do 33 niegroźnych kolizji. Nikt nie został zabity i ranny. Brak wypadków odnotowano też na rondzie Bernardyńskim. Tak wysoki poziom bezpieczeństwa gwarantuje szereg nowoczesnych rozwiązań zastosowanych w trakcie budowy, m.in. rozdzielenie ruchu samochodowego, pieszego i rowerowego, zabezpieczenie przystanków i wykopów barierami, oznakowanie poziome grubowarstwowe, czytelne oznakowanie pionowe, zlokalizowanie torowiska poza jezdniami, sygnalizacje świetlne wpięte w system ITS oraz szereg rozwiązań dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i starszych.Jednojezdniowa ulica Kujawska powodowała przed rozbudową duże opóźnienia w kursowaniu miejskich autobusów, szczególnie w godzinach szczytu. Ten problem rozwiązały nowa jezdnia oraz dodatkowy buspas w kierunku ronda Bernardyńskiego. W parze z buspasem na Wałach Jagiellońskich pozwolił on poprawić punktualność wielu linii autobusowych:Linia 53 wzrost punktualności z 79% w listopadzie 2019 roku do ponad 87% w 2021 (+istotna zmiana trasy)Linia 56 wzrost punktualności z 66% listopadzie 2019 roku do prawie 80% w 2021 rokuLinia 64 wzrost punktualności z 84% listopadzie 2019 roku do ponad 86% w 2021 rokuKapitalnym wzmocnieniem dla bydgoskiej komunikacji była również budowa samego torowiska. Osiedla Wyżyny i Wzgórze Wolności zyskały bardzo szybkie i wygodne połączenie z centrum. Przejazd między pętlą Wyżyny i rondem, Jagiellonów zajmuje zaledwie 12 minut. Cała sieć na górnym tarasie posiada teraz też dwa niezależne połączenia z resztą miasta. W ramach tej inwestycji zakupiliśmy też 15 nowoczesnych niskopodłogowych tramwajów.Tramwaje zaczęły kursować ulicą Kujawską dokładnie rok temu, w niedzielę 6 grudnia. Do dziś torowiskiem łączącym centrum miasta ze Wzgórzem Wolności kursują trzy linie tramwajowe - nr 2, 9 i 11. Przez rok tą trasą tramwaje przejechały ponad 100 tysięcy razy.Tramwaje na ul. Kujawskiej kursują w specjalnym wykopie. Konstrukcja była niezbędna by zniwelować nachylenie i uniknąć większych rozbiórek. Mury oporowe na długości ponad 400 metrów zostały ozdobione dynamicznym muralem.