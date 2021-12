Tragiczny wypadek w zakładzie produkcji betonu w Grudziądzu. Nie żyje mężczyzna, na którego spadły betonowe bloki i został przysypany ziemią.

Zakład znajduje się przy ul. Chełmińskiej w Grudziądzu, do wypadku doszło przed godz. 12.00. - Podczas prac budowlany robiono wykop. Mężczyzna został przysypany ziemią i blokami betonowymi, które runęły na niego - relacjonuje kapitan Tomasz Bajor z grudziądzkiej straży pożarnej. - Udało nam się odkopać go, na miejscu jest dostępny ciężki sprzęt, m.in. koparka, a betonowe bloki odsunąć. Niestety mężczyzna zmarł.Pracownik miał 53 lata. Teraz śledczy zbadają jak doszło do tego wypadku, czy mężczyzna był odpowiednio zabezpieczony