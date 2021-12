W takich czapkach człowiek się nie męczy! Biegi Świętego Mikołaja w Toruniu [zdjęcia, wideo]

W sumie na starcie stanęło 1500 osób ubranych tradycyjnie w czerwone stroje i czapki św. Mikołaja. Fot. Monika Kaczyńska W sumie na starcie stanęło 1500 osób ubranych tradycyjnie w czerwone stroje i czapki św. Mikołaja. Fot. Monika Kaczyńska W sumie na starcie stanęło 1500 osób ubranych tradycyjnie w czerwone stroje i czapki św. Mikołaja. Fot. Monika Kaczyńska W sumie na starcie stanęło 1500 osób ubranych tradycyjnie w czerwone stroje i czapki św. Mikołaja. Fot. Monika Kaczyńska W sumie na starcie stanęło 1500 osób ubranych tradycyjnie w czerwone stroje i czapki św. Mikołaja. Fot. Monika Kaczyńska

Rodziny z dziećmi, seniorzy a nawet psy - to uczestnicy Festiwalu Biegów Świętego Mikołaja. Po raz 19. do Torunia zjechali biegacze z całej Polski, by wziąć udział w tym świątecznym wydarzeniu.

Lekarze: Rośnie liczba młodych pacjentów z COVID-19, przebieg coraz cięższy Biegli i maszerowali przez fordońską Dolinę Śmierci. „Dla Biało-Czerwonej" Zimowe zawody pływackie, czyli 3. edycja Ice Swimming Bydgoszcz Festival-u



– To są pierwsze zawody dla mnie! Mąż zrobił mi niespodziankę i wykupił ten bieg. Wsparcie się przyda, bo sama bym tu się nie pojawiła, w dodatku przygotował mnie do zawodów – mówiła jedna z zawodniczek.



W ramach tegorocznego festiwalu odbyło się kilka imprez, m.in. 19. półmaraton, biegi na 10 km i 5 km oraz nordic walking na 5 km. Start i meta znajdowały się na Stadionie Miejskim przy ul. Bema. Festiwalowi towarzyszyła akcja charytatywna na rzecz niewidomych dzieci. W sumie na starcie stanęło 1500 osób ubranych tradycyjnie w czerwone stroje i czapki św. Mikołaja.– To są pierwsze zawody dla mnie! Mąż zrobił mi niespodziankę i wykupił ten bieg. Wsparcie się przyda, bo sama bym tu się nie pojawiła, w dodatku przygotował mnie do zawodów – mówiła jedna z zawodniczek.W ramach tegorocznego festiwalu odbyło się kilka imprez, m.in. 19. półmaraton, biegi na 10 km i 5 km oraz nordic walking na 5 km. Start i meta znajdowały się na Stadionie Miejskim przy ul. Bema. Festiwalowi towarzyszyła akcja charytatywna na rzecz niewidomych dzieci.