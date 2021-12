Mirosław Piesak z Bydgoszczy został „Człowiekiem Bez Barier 2021”!

Gala tegorocznej, 19. edycji konkursu odbyła się w piątek w Międzynarodowym Dniu Niepełnosprawnych.

Mirosław Piesak jest między innymi medalistą paraolimpiad, mistrzostw Europy i świata, poruszającym się na wózku pływakiem, który aktualnie walczy o prawo do godnego życia mieszkańców domów pomocy społecznej.– Nie zmarnowałem swojego życia. Jestem szczęśliwy. I jak Bóg da to jeszcze będą dzielić swoim doświadczeniem, radą z innymi którzy są w potrzebie. I mam nadzieję, że nadal będę mógł spotykać wspaniałych ludzi – mówi Mirosław Piesak, cytowany na stronie niepełnosprawni.plOrganizatorem konkursu „Człowiek bez barier” jest Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, a jego celem „jest promocja osób z niepełnosprawnością, których społeczna aktywność, zaangażowanie i postawa są dla innych przykładem i źródłem motywacji do przełamywania barier w życiu codziennym”.