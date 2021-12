Wyremontowana placówka Caritas w Chełmży. Kto w niej znajdzie opiekę? [zdjęcia]

Osoby bezdomne z niepełnosprawnościami i schorowane, znajdą opiekę oraz pomoc w schronisku z usługami opiekuńczymi Caritas Diecezji Toruńskiej.

Zmodernizowaną placówkę, dostosowaną do ich potrzeb otwarto w Chełmży. W budynku są m.in. przestronne sale i łazienki, sala do fizjoterapii oraz stołówka.– W 2018 roku centrum przejęło ten budynek, to było zwykłe schronisko. Zmieniliśmy obiekt w ten sposób, żeby przystosować go do osób, które mają zupełnie inne potrzeby. Chcemy jednak, żeby ta placówka nie była poczekalnią do DPS, hospicjum czy ZOL-u. Chcemy tu tak pracować z osobami w kryzysie bezdomności by je aktywizować – powiedział Michał Pezler z Brodnickiego Centrum Caritas.Modernizacja kosztowała 1,5 mln zł.