Dubaj zbliżył się nieco do Bydgoszczy. Przesiadka w Warszawie i już jest!

„Mamy propozycję dla osób, które uwielbiają słońce i upały – Dubaj z wylotem z Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A." - to oferta Portu Lotniczego Bydgoszcz.

- Dubaj to jeden z naszych najpopularniejszych kierunków ostatnich tygodni. Z jednej strony tętniące życiem miasto pełne atrakcji dla każdego, z drugiej piaszczyste plaże, np. w nieodległym Ras Al-Khaimah, stanowią świetną propozycję dla zimowych podróży. – mówi Michał Fijoł, członek Zarządu PLL LOT ds. Handlowych- Do długiej listy oferowanych atrakcji dołączyła w ostatnim czasie światowa wystawa Expo 2020. A specjalnie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego przygotowaliśmy wygodną podróż z krótką przesiadką w Warszawie – wylatując wcześnie rano z Bydgoszczy, już o 16:25 są Państwo w Dubaju. W drodze powrotnej rozkład jest równie atrakcyjny – wylatując z Dubaju o 18:25, lądują Państwo w stolicy województwa kujawsko-pomorskiego jeszcze tego samego dnia. Zapraszamy na nasze pokłady!Dubaj to największe miasto Zjednoczonych Emiratów Arabskich, położony jest na południowym wybrzeżu Zatoki Perskiej. Stolica luksusowych marek, nowoczesnych technologii i drapaczy chmur. Najwyższy na świecie budynek – Burdż Chalifa, Palma Jumeirach i Dubajskie Fontanny to jedne z najbardziej znanych atrakcji turystycznych Dubaju.Możliwość podróży do najdalszych zakątków świata możliwa jest dzięki krajowemu połączeniu z bydgoskiego portu do Warszawy, obsługiwanemu przez Polskie Linie Lotnicze LOT. Podróż do Dubaju, z naszego regionu trwa niespełna 8 godzin – wylot z Bydgoszczy odbywa się o godzinie 5:35, samolot w Warszawie ląduje po około 50 minutach. Przesiadka w Warszawie trwa zaledwie godzinę – o 7:40 z lotniska Chopina w Warszawie startuje samolot do Dubaju – lot trwa ok. 5 godzin i 45 minut – podróż kończy lądowanie o 16:25 czasu lokalnego, na lotnisku w Dubaju.W nadchodzącym roku jest jeszcze jedna, specjalna okazja by odbyć podróż do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Od 03.02.2022 do 09.02.2022, na targach EXPO w Dubaju wystawę przygotują przedsiębiorcy z województwa kujawsko-pomorskiego. Wystawa Światowa EXPO, to międzynarodowe targi, na których przedstawiciele 180 państw, w tym Polski - prezentują walory swojego kraju, zachęcają do podróży, czy nawiązania kontaktów biznesowych. To niepowtarzalna szansa, by podczas jednej podróży z regionalnego lotniska, poznać kulturę blisko 200 krajów.- Port Lotniczy Bydgoszcz to okno na świat dla mieszkańców Kujaw i Pomorza. Wiedeń, Paryż, Madryt, Mediolan, czy Dubaj, to tylko część miast, do których nasi pasażerowie mogą wylecieć z lotniska Bydgoszcz, korzystając z wygodnej i krótkiej przesiadki w Warszawie. To połączenie daje wiele możliwości dla podróży biznesowych i turystycznych – mówi Tomasz Moraczewski, prezes Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A.Szczegóły dotyczące lotów w kilkudziesięciu kierunkach europejskich i międzykontynentalnych znaleźć można na stronie internetowej www.plb.pl/kierunek/warszawa.