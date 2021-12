Bezdomni też chorują! Pomoże im schronisko Caritas w Chełmży

Działający od 10 lat w tym mieście Ośrodek Wsparcia Caritas Diecezji Toruńskiej poszerzono o nową funkcję - opiekę i pomoc znajdą tu osoby schorowane i niepełnosprawne.

- Bezdomni też chorują i trzeba im pomóc - mówi ksiądz Daniel Adamowicz, dyrektor toruńskiej Caritas. - Takie osoby nie są kierowane do domów pomocy społecznej, gdzie koszty pobytu są duże, czy do szpitala, gdzie te koszty są jeszcze wyższe, tylko do takiego ośrodka, gdzie osoby te wsparte podstawową opieką farmakologiczną czy pielęgniarską mogą dojść do siebie. Ludzie np. bardzo mocno przeziębieni nie mogą w takim stanie iść do noclegowni. A w takim ośrodku jak nasz, dostają większy pakiet wsparcia.Remont Ośrodka Wsparcia w Chełmży kosztował 1,5 mln złotych, z czego 1 mln 200 tysięcy złotych to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego. Wewnątrz obiektu wymieniono posadzki oraz drzwi i okna, wykonano pochylnię dla osób z niepełnosprawnościami, a na zewnątrz dobudowano schody, pochylnię i windę.W zmodernizowanej placówce - oprócz opieki medycznej - podopieczni mieli wsparcie psychologiczne i terapeutyczne oraz będą mogli korzystać z zajęć rehabilitacyjnych. Zwiększyła się liczba miejsc dla osób z niepełnosprawnościami oraz stworzono miejsce wsparcia dla bezdomnych kobiet.Ośrodek Wsparcia Caritas Diecezji Toruńskiej prowadzi w Chełmży schronisko dla bezdomnych, noclegownię, mieszkania chronione dla ofiar zdarzeń losowych czy przemocy domowej, a także ognisko wychowawcze dla najmłodszych, wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego oraz magazyny żywności.