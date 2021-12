W Toruniu nie będzie w tym roku miejskiego sylwestra. A Zakopane zrobi!

Tak jak w ubiegłym roku, ze względu na dużą liczbę zakażeń koronawirusem mieszkańcy Torunia nie powitają razem Nowego Roku na Starówce. Za to na imprezę marzeń zaprasza Podhale.

Symbolicznym akcentem przygotowanym na zakończenie starego roku mają być projekcje noworocznych życzeń dla torunian. Będą one wyświetlane na kilku budynkach, np. na Urzędzie Miasta, Jordankach i Ratuszu Staromiejskim od 29 grudnia do 2 stycznia.





Tymczasem... w Zakopanem, na Górnej Równi Krupowej, rozpoczęło się montowanie wielkiej sceny na Sylwestra Marzeń z TVP. Na razie nie wiadomo, kto wystąpi pod Giewontem i ile osób będzie wpuszczonych na widownię. - Imprezę zgłoszono na 30 tys. osób, ale te liczby mogą być inne z uwagi na obostrzenia – powiedział burmistrz Zakopanego Leszek Dorula.





Głównym organizatorem Sylwestra jest Telewizja Polska. Miasto zapewniło teren imprezy na Górnej Równi Krupowej.





- Teren został użyczony na czas imprezy i taką umowę na użyczenie z telewizją już podpisaliśmy. Ekipy już rozpoczęły montowanie sceny. Jesteśmy natomiast w trakcie rozmów z TVP w sprawie uzgodnienia szczegółów organizacji koncertu – powiedział burmistrz Zakopanego.





Jeżeli chodzi o sam koncert i występy gwiazd w noc sylwestrową w Zakopanem, to szczegóły jeszcze nie są znane. Nie wiadomo też, jakie koszty organizacji będą po stronie miasta.





- Zależy nam na tym, żeby powitanie nowego roku pod Giewontem odbyło się nie tylko zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale i zgodnie z wytycznymi sanitarnymi, które z tygodnia na tydzień się mogą zmienić. Jak zapadną już ostateczne decyzje ze strony rządowej co do obostrzeń, to wówczas ogłosimy, ile osób będzie mogło wziąć udział w koncercie – wyjaśnił burmistrz.





Sylwester Marzeń z TVP jest organizowany w Zakopanem od 2016 roku. Na scenie pod Giewontem w poprzednich latach występowały takie gwiazdy jak np. Natalia Oreiro, Luis Fonsi, Modern Talking, Ricchi e Poveri, Al Bano, Boney M., Dr Alban, Oceana, Shaun Baker oraz gwiazdy polskiej estrady: Maryla Rodowicz, Zenek Martyniuk, Sławomir, Roksana Węgiel, Dawid Kwiatkowski, Golec uOrkiestra czy Bayer Full.