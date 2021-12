Inwestycja drogowa ważna dla Grudziądza i inwestorów

Ma tylko 800 metrów, ale jest strategicznym miejscem łączącym autostradę A1 z terenami inwestycyjnymi w Grudziądzu. Mowa o łączniku przy Drodze Mazowieckiej.

- Łącznik „udrożnia” kolejne 15 hektarów położonych tuż przy węźle autostradowym. Ten teren jest bardzo atrakcyjny z punktu widzenia inwestorów, dobrze skomunikowany z węzłem autostradowym. Jego budowa była niezbędna, aby ten teren połączyć z siecią dróg miejskich, a także wyprowadzić w kierunku autostrady. Zainteresowanie tym gruntem jest bardzo duże, więc z punktu widzenia miasta to są kolejne miejsca pracy, ale i podatki, które w przyszłości będą wpływały do budżetu - powiedział Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza.Budowa łącznika i przebudowa Drogi Mazowieckiej została dofinansowana z pieniędzy rządowych, kosz inwestycji to 5 mln zł.