Zespół stacji Pruszcz - Bagienica został wpisany do rejestru zabytków!

- To unikatowy kompleks - mówi o stacji w powiecie tucholskim Sambor Gawiński, kujawsko-pomorski wojewódzki konserwator zabytków. Na taką decyzję, Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Transportu Publicznego w Koronowie wraz z innymi organizacjami czekało od lat.

- W skład tego zespołu wchodzi budynek dworca z ekspedycją towarową, budynek mieszkalny, stacja pomp, Kolejowa Wieża Wodna, lokomotywownia tzw. wachlarzowa z dyspozytornią, z obrotnicą. Tam jest też nastawnia, lodownia po drugiej stronie ulicy, piwnica olejowa, piwnica na nafty, także to jest ciekawy kompleks, który rzeczywiście powinien pozostać - mówi Sambor Gawiński.- Cieszymy się, że udało się uratować obiekty przed wyburzeniem i degradacją - mówi Rafał Wąsowicz z Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Rozwoju Transportu Publicznego w Koronowie. Aktywiści chcą przywrócić świetność zapomnianej stacji. Planują utworzyć w Pruszczu skansen Muzeum Dróg Kolejowych. Ale wymaga to współpracy przedstawicieli stowarzyszeń i fundacji z lokalnymi władzami i władzami PKP.- W Pruszczu-Bagienicy będziemy się starali, żeby obiekt nieodpłatnie przejęła gmina, tak jak na przykład to się stało w Tucholi, gdzie miasto przejęło dworzec i uzyskało środki zewnętrzne na modernizację. Zachęcam słuchaczy do zajrzenia do Internetu i zobaczenia, jak wygląda stacja Pleszew Miasto - jak wyglądała jeszcze kilkanaście lat temu, jak wygląda teraz ca la stacja wszystkie budynki, tory po przejęciu przez gminę i pozyskaniu środków na rewitalizację. Z Pruszcza Bagienicy można zrobić mały Wolsztyn.Społecznicy liczą na to, że jeśli uda im się zrealizować plany, w przyszłości, unikalne historycznie miejsce, stanie się dumą województwa i będzie znane w całej Polsce.