Na drodze w Czernikowie zginęło dwoje strażaków. Jechali do pożaru sadzy w kominie...

Do tragicznego wypadku doszło w Czernikowie, na drodze krajowej nr 10, między Toruniem a Lipnem. Trzy osoby zostały ranne, dwie wypadku nie przeżyły. Strażacy jechali do Liciszew, by ugasić pożar sadzy w kominie.

- Nasz kolega i nasza koleżanka stracili dziś rano życie, jadąc ratować życie innym... - mówi Arkadiusz Piętak, rzecznik komendanta wojewódzkiego Straży Pożarnej w Toruniu.- W godzinach porannych strażacy jadący do akcji ratowniczo-gaśniczej zderzyli się z samochodem ciężarowym. Dwóch strażaków ochotniczej straży pożarnej zginęło na miejscu, trzech rannych strażaków zostało zabranych do szpitala. Na miejscu zdarzenia pracuje osiem zastępów straży pożarnej, policjanci i ratownicy medyczni oraz prokurator. Ruch na dk 10 w stronę Lipno jest wstrzymany, wytyczono objazdy, a komunikacja w stronę Torunia przebiega z utrudnieniami - podaje mł. bryg. Piętak.Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej Bartkowiak w imieniu społeczności strażackiej złożył głębokie wyrazy współczucia dla rodzin dwojga strażaków ochotników, którzy zginęli w wypadku - przekazała PSP. Niosąc pomoc drugiemu człowiekowi, ponieśli najwyższą ofiarę. Oficjalna strona Państwowej Straży Pożarnej przybrała czarno - białe barwy...- Nie możemy pogodzić się ze śmiercią naszych strażaków z OSP - powiedział wójt gminy Czernikowo Tomasz Krasicki. - Dla nas, jako mieszkańców gminy to ogromna tragedia. Ludzie, którzy na co dzień i także dzisiaj - tego feralnego poranka, niosąc pomoc naszym mieszkańcom, stracili życie w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Trudno nam się z tym pogodzić. Na pewno zorganizujemy żałobę gminną, odwołamy wszystkie imprezy. To wstrząsająca wiadomość, która napłynęła do nas z samego rana - powiedział wójt Tomasz Krasicki.Dodał, że w wypadku zginęli strażacy z OSP Czernikowo, młoda kobieta i mężczyzna. - To niesamowita tragedia. Nie możemy się otrząsnąć...Strażacy, którzy zginęli w wypadku, to mieszkańcy gminy. Jedna z tych osób pracowała w Urzędzie Gminy. - Rodziny na pewno nie dowierzają na tym etapie w to, co się stało. Tak samo nie dowierzamy my wszyscy, mieszkańcy. Staramy sobie to wszystko poukładać, zrozumieć to, ale na ten moment wydaje się to niemożliwe - dodał wójt.Poprosił o to, aby zawsze podkreślać jak ważna i trudna jest służba strażaków OSP i PSP.