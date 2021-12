Ta szkoła nie może pracować zdalnie, ponieważ jest także...drugim domem!

Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Bydgoszczy./fot. oswnr2.bydgoszcz.pl

Zapraszamy Państwa do szkoły, która nie przeszła, i nie zamierza przejść na zdalne nauczanie. Powód? Uczniowie mają specyficzne potrzeby, a dodatkowo szkoła to ich drugi dom, bo to właśnie w szkolnym internacie mieszkają przez 5 dni w tygodniu.