Spółka POLREGIO zadeklarowała, że przejmie pracowników Arrivy - taka deklaracja padła podczas spotkania przedstawicieli związków zawodowych oraz władz województwa i POLREGIO. Przypomnijmy, negocjacje z przewoźnikami zakończyły się, wygrało je POLREGIO, które zaproponowało korzystniejszą ofertę.

- Pracę będą wykonywali w tym samym miejscu i na tych samych warunkach - zapewnia Anna Cukrowska, dyrektor Zakładu Kujawsko-Pomorskiego POLREGIO z siedzibą w Bydgoszczy.- Nie widzę powodu, żeby się niepokoić. To jest oczywiste, że my przyjmując pracę, przyjmiemy także pracowników. Chcemy, żeby byli spokojni, żeby ich święta nie był zakłócone wizją ewentualnej straty zatrudnienia. Już ogłosiliśmy nabór na wszystkie stanowiska ruchowe i czekamy, ile osób się zgłosi, ile osób będzie chciało z nami pracować, bo to też nie jest tak, że wszyscy gremialnie ruszą, żeby pracować w POLREGIO. Każdy ma jakieś swoje własne plany, ale, oczywiście, my mamy procedury zatrudnienia i czekamy - mówi Anna Cukrowska.POLREGIO jest w trakcie rozmów dotyczących taboru.- Na dwóch liniach, czyli na linii Toruń - Sierpc oraz na linii Chełmża - Bydgoszcz pociągi pojawią się 1 kwietnia. Jest to data bardzo bezpieczna, bo możliwe, że pociągi pojawią się wcześniej, natomiast, jak powiedziałam, ta bezpieczna data to jest 1 kwietnia. Do tej pory zagwarantujemy naszym mieszkańcom przewozy autobusowe - wyjaśnia Aneta Jędrzejewska, członek zarządu województwa.Marszałek Piotr Całbecki podpisał z POLREGIO deklarację dotyczącą zatrudnienia pracowników Arrivy. Przypomnijmy, w przyszłym roku na transport kolejowy w regionie zostanie przeznaczone 135 mln zł.