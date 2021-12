Dwie uczelnie wyższe przechodzą na nauczanie zdalne. Inne to rozważają

Kolejne uczelnie wyższe z naszego regionu rezygnują z kształcenia stacjonarnego. COVID-19 atakuje wykładowców i studentów.

Decyzje o pozostaniu studentów w domach wraz z początkiem tego tygodnia podjęły władze Politechniki Bydgoskiej i Wyższej Szkoły Bankowej. Niewykluczone, że w najbliższym czasie do tego grona dołączy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.- Wkrótce możemy się spodziewać decyzji w tej sprawie - mówi rzecznik prasowy UMK dr Ewa Walusiak-Bednarek. - Na bieżąco monitorujemy tę sytuację i spodziewamy się, że w ciągu najbliższych kilku dni będą jakieś decyzje. Być może zmienimy zasady, ale co do szczegółów trzeba poczekać na zarządzenie rektora.Niektóre uczelnie kształcą w trybie hybrydowym, czyli wykłady odbywają się zdalnie, a ćwiczenia w sposób tradycyjny, czyli stacjonarny. Tak funkcjonuje m.in. bydgoska Akademia Muzyczna oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Z kolei nauka całkowicie stacjonarna odbywa się m.in. w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku.