Szpital tymczasowy w Ciechocinku przyjmie w środę pierwszych pacjentów

Od 1 grudnia znów działa szpital tymczasowy w Ciechocinku. Pierwsi pacjenci zakażeni wirusem SARS-CoV-2 mają trafić do tej lecznicy już w środę. Przygotowano tam 66 łóżek – w tym 10 respiratorowych.

Wcześniej ciechociński szpital tymczasowy, zorganizowany na bazie 22. Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego, funkcjonował od końca marca do połowy maja tego roku, kiedy zawiesił działalność w związku z poprawą sytuacji epidemicznej. Później placówka prowadziła rehabilitację pocovidową i szczepienia przeciw SARS-CoV-2. W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną w trakcie IV fali COVID-19 otwarcie placówki w Ciechocinku znów było konieczne.- Od środy szpital wznawia funkcjonowanie , za kilka godzin będą tu przywożeni pierwsi pacjenci. Jest taka potrzeba. Cały czas rośnie liczba osób z COVID-19 hospitalizowanych w kujawsko-pomorskich szpitalach. Obecnie jest ich 971, a 90 osób przebywa pod respiratorem – poinformował w środę w Ciechocinku wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz.Dodał, że nadal jest to jednak liczba, która pozwala w regionie na to, aby nie zatrzymywać zabiegów planowych dla chorych na inne schorzenia. - Jest konieczność wymiany funkcji między szpitalami, to oczywiste, ale większych problemów nie ma. Mam nadzieję, że to co mówi minister zdrowia, nastąpi niebawem. Wygląda na to, że szczyt fali mamy w tej chwili albo będzie on niebawem i niedługo zaczną się spadki liczby zachorowań w regionie – mówił wojewoda Bogdanowicz.Tydzień do tygodnia nadal są w regionie wzrosty zakażeń, ale już nie na poziomie 40 czy 50 proc., ale 8 proc. - 6 grudnia będziemy mieli 1268 miejsc dla pacjentów z COVID-19. To newralgiczny punkt naszych działań. 120 miejsc przygotowanych jest na pierwszym poziomie. Miejsc intensywnej terapii do 6 grudnia będzie 123. Obecnie szpitale mogą używać 113 respiratorów, z których 90 jest zajętych – dodał wojewoda.W izolatorium przebywa 70 osób na 100 dostępnych miejsc. Prawdopodobnie od 6 grudnia uruchomionych zostanie dodatkowych sześć zespołów ratownictwa w systemie podstawowym. - Wyjazdów na dobę takich jednostek mamy o 150 więcej niż normalnie. To jest spowodowane czwartą falą zakażeń – wyjaśnił Bogdanowicz. Szpital tymczasowy w Ciechocinku będzie działał przy wsparciu 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy.