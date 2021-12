Psychiatrzy ze szpitala w Świeciu wrócili do pracy. Ich pensje wzrosną o 50 procent

Dwunastu lekarzy z Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu wycofało swoje wypowiedzenia. Medycy pojawili się w środę w pracy.

Lekarze cały czas walczą o podwyżki, chcą zarabiać 100 procent więcej. Zarabiają obecnie 1920 zł brutto za 24-godzinny dyżur świąteczny, a chcą dostawać 3940 zł - to jednak przekracza możliwości finansowe szpitala. Dyrektor lecznicy Dariusz Rutkowski umówił się z medykami na 50-procentowy wzrost wynagrodzenia.- Sytuacja finansowa szpitala nie pozwala na to, żeby w chwili obecnej płacić tyle, ile płaci się w innych placówkach lekarzom psychiatrii. Stanęło na około 50-procentowej podwyżce i myślę, że to będzie kwota, którą będziemy w stanie zapłacić – tłumaczy dyrektor.Czy lekarze otrzymają jeszcze wyższą podwyżkę - wszystko zależy od nowego kontraktu z NFZ. - Szpital ma kontrakt zaplanowany na 2022 rok w wysokości, jaka była wynegocjowana w 2019. Prowadzimy negocjacje z NFZ. Mamy nadzieję, że po wczorajszych naszych rozmowach Fundusz już wie, jaka jest sytuacja w szpitalu – mówi szef lecznicy.