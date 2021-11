Protest pracowników włocławskiego MOPR-u przed Urzędem Miasta

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku po pracy przyszli pod ratusz, by po raz kolejny upomnieć się o obiecane im 2 lata temu podwyżki. Pod Urzędem Miasta w milczeniu stało około 60 osób.

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku po pracy przyszli pod ratusz, by po raz kolejny upomnieć się o obiecane im 2 lata temu podwyżki. Pod Urzędem Miasta w milczeniu stało około 60 osób.Wcześniej we wtorek radni zdecydowali o podwyżce pensji prezydenta miasta i swoich diet.Pracownicy MOPR-u zapowiadają, że na wypłatę należnych im podwyżek czekają do końca roku. Po Nowym Roku zamierzają wejść w spór zbiorowy z pracodawcą.