„GlobState 2021” - konferencja specjalistów - żołnierzy, ekspertów z uczelni wojskowych i cywilnych.

Bezpieczeństwo w świecie popandemicznym oraz wyzwania z zakresu obronności lądowej, morskiej, cybernetycznej i kosmicznej to główne zagadnienia, poruszane w czasie międzynarodowej konferencji „GlobState 2021”. 3-dniową debatę ekspertów wojskowych i cywilnych na Politechnice Bydgoskiej zorganizowało Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych.

- Takie spotkania i analizy, pomagają nam w budowaniu większej skuteczności - mówił płk. Andrzej Lis - dyrektor Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych.- Te analizy są niezbędne do tego, żeby zaprojektować w odpowiedni sposób struktury i nowe rozwiązania, jeżeli chodzi o działania sił zbrojnych w przyszłości. Centrum Doktryn jest swego rodzaju hubem, który integruje wiedzę z wojska z wiedzą, którą dzielą się z nami koledzy z Sojuszu Północnoatlantyckiego i którą przynoszą koledzy z uczelni wojskowych i cywilnych. Może przyczyniać się do budowania Sił Zbrojnych jako organizacji uczącej się, otwartej na zmianę i zdolnej do adaptacji - powiedział płk. Andrzej Lis.W czasie konferencji świętowano także 10-lecie istnienia Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych. Debata potrwa do 2 grudnia.