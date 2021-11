Sztuczna inteligencja będzie czuwać przy pacjencie? To nas czeka!

Jak sztuczna inteligencja i robotyzacja zmieniają medycynę? W czym są pomocne? O tym rozmawiają w Toruniu uczestnicy konferencji „Sztuczna inteligencja w medycynie”.

Jak podkreśla wicemarszałek województwa Zbigniew Ostrowski w Kujawsko-Pomorskiem realizujemy od wielu lat program e-zdrowie, który unowocześnia szpitale.– W pierwszej odsłonie e-zdrowia zakupiliśmy szpitalom urządzenia do diagnostyki obrazowej, komputery, które potem to przetwarzały. Dziś już uruchomiliśmy program elektronicznego repozytorium danych medycznych, tak by placówki, które wcześniej były uzbrojone w ten sprzęt mogły wymieniać się danymi między sobą – powiedział Zbigniew Ostrowski.– Zmienność u pacjenta jest tak duża, że nie bylibyśmy w stanie 1 do 1, czyli pacjent i lekarz w każdej chwili reagować tak szybko jak może to zrobić SI. Czeka nas to, że SI zastąpi nasze czuwanie przy pacjencie – mówi Piotr Kowalski, ordynator intensywnej terapii ze szpitala w Grudziądzu.Konferencję zorganizował Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego.