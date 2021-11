Krwiobus przed NFZ w Bydgoszczy. Podzielili się najcenniejszym lekiem [wideo]

Krwiodawcy pojawili się przed bydgoską siedzibą Narodowego Funduszu Zdrowia. Zbiórka krwi ruszyła już po raz szósty. Inicjatorką akcji jest Monika Kamińska - pracowniczka NFZ, która od kilkunastu lat sama oddaje ten cenny lek.

– Jestem krwiodawcą od 15 lat i koledzy, koleżanki na korytarzach podpytywali jak to jest, a może wybiorę się z Tobą, więc pojawił się pomysł, żeby nie tyle wybrać się ze mną, co zaprosić krwiodawstwo do nas i zorganizować pobór tutaj – powiedziała Monika Kamińska.Krew to bezcenny lek, którego nie można wyprodukować w warunkach laboratoryjnych, a jej jedynym źródłem jest drugi człowiek. Preparaty ze wszystkimi grupami krwi są niezwykle ważne, a każdego dnia potrzebują ich dzieci, młodzież, dorośli, osoby starsze, w tym pacjenci hematoonkologiczni. W przypadku osób, cierpiących na nowotwory układu krwiotwórczego, krew jest niezwykle ważna, ponieważ pomaga zwalczyć niedokrwistość i małopłytkowość, pojawiającą się często w trakcie leczenia.