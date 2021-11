Czy więcej pieniędzy na kolej w regionie oznacza większą liczbę połączeń?

135 mln zł ma zostać przeznaczone w przyszłym roku na transport kolejowy w regionie - zdecydowali wojewódzcy radni. To duży wzrost w porównaniu z bieżącym rokiem. W tym roku na ten cel było przeznaczone 90 mln zł.

– Dzięki zwiększeniu środków mają pojawić się nowe połączenia od 12 grudnia - mówi marszałek województwa Piotr Całbecki.– Chcemy bardzo, aby przywrócić połączenie Toruń-Sierpc, wszystko na to wskazuje, że tak się stanie. Niestety, niektóre linie będziemy musieli, nie tyle zawiesić, co zorganizować tam transport zastępczy, autobusowy, do czasu wyremontowania tych linii, tak jak między Toruniem a Grudziądzem – dodał Piotr Całbecki.Negocjacje dotyczące rozkładu trwają, są na ukończeniu. W połowie grudnia ma być też wiadomo, co dalej z wieloletnim przetargiem na organizację przewozów w regionie. Obecnie trwa postępowanie Krajowej Izby Odwoławczej, prowadzone po odwołaniu przewoźników.