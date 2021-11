Koniec budowy buspasów na Kolbego. Zmniejszą się korki na Osowej Górze?

Zakończyła się budowa buspasa wzdłuż ul. M. Kolbego. Inwestycję na Osowej Górze powiązano z budową dróg rowerowych, chodników, parkingów oraz z budową zbiornika retencyjnego.

Wykonawca rozbudowujący ulicę Kolbego zgłosił gotowość do odbioru. Inwestycja kosztowała 11 mln zł i będzie objęta długą 8-letnia gwarancją. Zrealizowano ją korzystając z unijnych funduszy.Głównym elementem rozbudowy było stworzenie buspasa. Na poszerzonej jezdni jeden pas ruchu jest zarezerwowany wyłącznie dla autobusów. Dzięki niemu linie nr 61 i 71 kursując w kierunku Centrum, bez względu na natężenia ruchu, szybko i bez korków dojeżdżają do skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką. Na tej ulicy już wcześniej wybudowany został buspas. Wzdłuż rozbudowanej ulicy powstały też estetyczne przystanki wyposażone we wiaty.Na nowej jezdni ułożonych zostało kilka warstw asfaltu i podbudowy. Wzmocniona konstrukcja jest bardziej odporna na powstawanie uszkodzeń. Rozwiązano też problem zalewania ulicy. MWIK na wysokości ul. Kormoranów zbudował podziemny zbiornik na deszczówkę. Ulica i przyległe skrzyżowania z drogami lokalnymi zostały czytelnie oznakowane. Mieszkańcy zyskali nowe wjazdy na teren posesji. Po stronie wschodniej powstała jezdnia serwisowa z miejscami postojowymi. Powstało też nowoczesne i energooszczędne oświetlenie uliczne, dające poczucie większego bezpieczeństwa. Lepiej doświetlone są przejścia dla pieszych.Wraz z inwestycją wzdłuż ulicy Kolbego powstała asfaltowa droga rowerowa. Łączy się ona z nową trasą rowerową zbudowaną również wzdłuż ul. Grunwaldzkiej. Zachodnią część ulicy Kolbego wyposażono w chodnik z betonowych płyt. Osobom z niepełnosprawnościami orientację na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych ułatwiają elementy ryflowane (z wypustkami i wgłębieniami).Łącznie w Bydgoszczy funkcjonuje już 15 ulic z buspasami. Są ważnym elementem wzmacniającym transport publiczny.