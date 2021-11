Incydent zimowy. Śnieg padał w całym regionie, trudne warunki na drogach

Zgodnie z ostrzeżeniami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej pojawiły się intensywne opady śniegu.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązywało min. w województwie kujawsko-pomorskim.Opady śniegu powodowały przyrost pokrywy śnieżnej miejscami do 15 centymetrów, na Pomorzu do 20 centymetrów.W naszym regionie śnieg i śnieg z deszczem przelotnie może padać do poniedziałkowego południa. Podobne incydenty mogą się zdarzać podczas najbliższych dni.W czasie opadów były trudne warunki na drogach, jednak kilka godzin później drogi były już czarne i mokre.