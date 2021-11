Opady prognozowane są od niedzieli godz. 20.00 do poniedziałku godz. 11.00/fot. Archiwum

Pada śnieg. Na drogach szklanka. Ma padać do południa w poniedziałek (jw)

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada w nocy z niedzieli na poniedziałek intensywne opady śniegu w naszym regionie. Ostrzeżenie dotyczy 16 powiatów.

Śnieg ma mocno padać w powiatach: aleksandrowskim, brodnickim, chełmińskim, golubsko-dobrzyńskim, Grudziądz, grudziądzkim, inowrocławskim, lipnowskim, radziejowskim, rypińskim, świeckim, Toruń, toruńskim, wąbrzeskim, Włocławek i włocławskim. Opady prognozowane są od niedzieli godz. 20.00 do poniedziałku godz. 11.00.- Opady śniegu spowodują przyrost pokrywy śnieżnej od 10 do 15 cm, miejscami do 20 cm – czytamy w komunikacie. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska – 85 proc.