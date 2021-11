Łapią złodziei, wlepiają kary pasażerom bez maseczek. Policjanci w pociągach

Policjantów z bydgoskiego Śródmieścia można było spotkać w pociągach i na dworcu PKP. Prowadzili w tych miejscach akcję zatytułowaną „Pasażer”.

Funkcjonariusze kontrolowali pociągi i dworce PKP, nawiązywali też kontakt z kierownikami pojazdów, by uzyskać informacje na temat aktualnej sytuacji w danym pociągu. Ponadto sprawdzali tory, by uniemożliwić działania wandalom. - Wszystko to ma na celu ochronę pasażerów przed kradzieżami, a tabor kolejowy przed niszczeniem. Ponadto policjanci kontrolowlai też przestrzeganie przez podróżnych obostrzeń związanych z koronawirusem – tłumaczy kom. Lidia Kowalska z Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji.Jak przypomina, do ustawowych zadań policji należy ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego. Dotyczy to zarówno miejsc publicznych, jak i środków transportu publicznego. - Dlatego też już wielokrotnie policjanci z Bydgoszczy pełnili wspólne służby ze Strażą Ochrony Kolei czy Strażą Graniczną na terenach kolejowych, ale również w pociągach – mówi.