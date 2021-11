Zielonym do góry, czyli Festiwal Roślin w Bydgoszczy [wideo, galeria]

Festiwal roślin w sobotę i w niedzielę w Bydgoszczy Artego Arenie (jw)

Na dwa dni hala Artego Arena w Bydgoszczy zamieniła się w ogrodniczy kiermasz. To gratka dla miłośników roślin ozdobnych i zieleni w domach.

Kwiaty, drzewka czy rośliny doniczkowe można kupić prosto od hodowców w atrakcyjnych cenach - zapewniają organizatorzy i zachęcają bydgoszczan do odwiedzenia, jednych z największych w Polsce, targów z domowymi roślinami doniczkowymi.



Festiwal Roślin w sobotę czynny jest do 20:00 , a w niedzielę (28 listopada ) od godz. 10:00 do 18:00. Wstęp wolny.