Dwa osobowe samochody zderzyły się w Kowalewie Pomorskim na drodze nr 15 (powiat golubsko-dobrzyński). Dwie osoby zostały zabrane z obrażeniami do szpitala.

Do wypadku doszło przed godz. 19.00. Z informacji przekazanej przez Punkt Informacji Drogowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wynika, że w Kowalewie Pomorskim zderzyły się dwa samochody osobowe. Ze wstępnych ustaleń wynika, że jeden z nich zjechał na przeciwległy pas ruchu i doszło do czołowego zderzenia.Ranne są dwie osoby, trafiły do szpitala.