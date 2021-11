Niszczy wirusy, bakterie i grzyby. Nowoczesny robot dezynfekuje szpital

Super nowoczesnego robota, który przy pomocy promieni UV-C dezynfekuje pomieszczenia, otrzymał w darze od Komisji Europejskiej szpital im. Biziela w Bydgoszczy.

Ma prawie 100-procentową skuteczność w niszczeniu wirusów, bakterii, pleśni i grzybów. Wiązki promieni docierają do najtrudniej dostępnych miejsc. Urządzenie nie wymaga użycia środków chemicznych ani dodatkowego sprzętu. - Robot jest w pełni automatyczny, obsługiwany dzięki prostej aplikacji, po uprzednim zmapowaniu określonych pomieszczeń porusza się po zamkniętym obszarze samodzielnie, a dzięki wbudowanym czujnikom i kamerom omija przy tym wszelkie przeszkody – informuje Kamila Wiecińska, rzeczniczka szpitala.Urządzenie jest jednym z 200 egzemplarzy, które trafiają do szpitali w krajach Unii Europejskiej. - Robot przede wszystkim przyspiesza proces sterylizacji, co jest niezwykle ważne teraz w czasie pandemii koronawirusa – tłumaczy Grażyna Domarus, kierownik działu sterylizacji i dezynfekcji w szpitalu im. Biziela.Efekt pracy urządzenia można sprawdzić, wyświetlając na tablecie mapę odzwierciedlającą przestrzeń, po której się porusza. Kolory na mapie pokazują poziom uzyskanej dezynfekcji. Obecnie trwa mapowanie sal szpitalnych - tak, by robot mógł być uruchamiany automatycznie.